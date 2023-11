Operação Consciência Negra registra mais de 800 flagrantes de excesso de velocidade na região

Entre as principais autuações de infrações de trânsito, ainda destacaram-se no período 220 ausências de cinto de segurança, 113 ultrapassagens proibidas, 69 casos de embriaguez ao volante e 26 ocorrências de uso irregular de celulares, de acordo com o balanço final divulgado nesta terça-feira (21).

Foram registrados nove acidentes de trânsito na região de Presidente Prudente, sendo cinco com vítimas.

Entre as vítimas, apenas uma pessoa teve ferimentos graves, enquanto outras cinco sofreram lesões de natureza leve.

Não houve morte na região de Presidente Prudente.

“Insistimos ainda que a maioria dos sinistros poderia ter sido evitada, pois, em grande parte dos casos, a causa desses sinistros continua relacionada a imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres, como, por exemplo, o desrespeito às regras estabelecidas na via”, pontuou a Polícia Rodoviária.

Uma pessoa foi presa em flagrante durante a operação.