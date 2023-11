Van que transportava pacientes cai em barranco e deixa 11 pessoas feridas

“O Município de Teodoro Sampaio lamenta o infeliz acidente, sem vítimas fatais, ocorrido na manhã desta terça-feira, 21 de novembro, envolvendo uma van, de propriedade do Governo do Estado de São Paulo, cedida ao Município, que transportava pacientes de Teodoro Sampaio. A Municipalidade informa que realizará a devida apuração de todas as condições que envolvem mencionado acidente. Ademais, o Município destaca que, desde o ocorrido, tem prestado assistência aos envolvidos no acidente”, pontuou a secretária.