Sincomercios assinam Convenção Coletiva de Trabalho 2023/24

HORÁRIOS DO COMÉRCIO

A CCT 2023/24 também regulamenta o horário de funcionamento do comércio para o período de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024.

Datas especiais como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Black Friday estão previstas com jornadas especiais de abertura do comércio, com a possibilidade de compensação de horas.

Para o período natalino de 2023, a abertura do comércio em horário especial será a partir de segunda-feira, 11 de dezembro.

ADESÕES

As empresas interessadas em praticar os horários especiais de funcionamento do comércio no período natalino e nas datas especiais, com a devida compensação de horas, devem fazer requerimento ao Sincomercio Nova Alta Paulista através dos escritórios de contabilidade, ou pessoalmente na sede da entidade.

O Sincomercio Nova Alta Paulista fica na avenida Cristovão Goulart Marmo, 739 – Centro de Adamantina. Informações: (18) 3521-5515.