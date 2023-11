PACAEMBU: Falta de água continua gerando reclamações e transtornos para moradores

Como sempre acontece nessa época do ano, a falta de água em alguns locais de Pacaembu mais uma vez é alvo de reclamações por parte da população que tem enfrentado grandes transtornos nos últimos dias.

Através das redes sociais foi grande nos últimos dias as reclamações de moradores a respeito da falta de água nas torneiras.

“Se a prefeitura não tem capacidade para administrar o setor de água, ela deveria procurar uma solução, o que não pode é todo dia a água acabar entre as 9 horas e voltar depois da meia noite; a conta é barata mas o produto não chega, qual a vantagem? E não adianta dizer que é por causa do calor, aqui perto da caixa d’água é todo dia sem água; agora é em torno de 15 horas, mas nos dias normais nunca tem água na parte da tarde. Isso se chama incompetência dessa administração atual”, reclamou uma moradora nas redes sociais.

Já outra moradora também lamentou a situação: “Na minha rua é só entre 3 e 4 da manhã e antes das 9h já era a água e as desculpas são sempre as mesmas, aí ontem depois da chuva fui no centro da cidade só dava gente lavando calçada enquanto para alguns faltam para o básico, que é fazer uma alimentação, tomar um banho ainda mais nesse calor não tem. Onde eu digo: a desigualdade é o pior. Se é um caso de conscientização porque só 2 ou 3 bairros estão sem? Reveza NE, por que só no mesmo lugar fica difícil”, apontou outra moradora.

O problema de falta de água em Pacaembu vem de vários anos, foram feitos investimentos no setor, porém a dificuldade continua. Agora os moradores dos bairros mais afetados como Guaraniuva e Nova Pacaembu estão com esperança no novo poço profundo que está sendo finalizado ao lado do ESF Antonio Neudecir Steque.

O poço profundo é construído pelo Governo do Estado, porém vem se arrastando há mais de um ano, sendo que recentemente foi colocado o reservatório de água e agora aguarda a instalação dos equipamentos necessários para entrar em funcionamento.