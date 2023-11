Iniciado em março de 2015, o Justiça pela Paz em Casa tem três edições por ano. As semanas ocorrem em março – marcando o Dia Internacional da Mulher -, em agosto – por ocasião do aniversário de sanção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) -, e em novembro – mês do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher (25), estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

PROGRAMAÇÃO

As comarcas de Adamantina, Flórida Paulista e Pacaembu realizarão atividades educativas com o tema central “Diversidade Humana”, ressaltando a importância, necessidade e o poder da construção do respeito educativo e não punitivo. A ação é coordenada pela juíza da 3ª Vara de Adamantina Ruth Duarte Menegatti, com apoio dos juízes Rodrigo Antonio Menegatti (2ª Vara de Pacaembu) e Luciana Amstalden Bertoncini (1ª Vara de Pacaembu), da Secretaria Estadual de Educação, das Secretarias Municipais de Educação de Adamantina e Pacaembu, da diretoria da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista e de promotores de Justiça atuantes nas comarcas.

Em 20/11, às 14h, haverá vídeo-palestra no canal DenunciArte com o tema “Diversidade Humana em Quatro Passos”. No dia seguinte, às 18h30, a oficina integrativa “Diversidade Humana para Todas as Idades”. Em 23/11, às 14h, o projeto Roteiro Único de Trabalho Humanizado fará uma live, em seu perfil no Instagram, sobre “Diversidade Humana na Educação Antirracista”. Por fim, haverá cerimônia de finalização e premiação do projeto Calendário da Vida nas comarcas de Adamantina (22/11, às 19h30, no Anfiteatro Fernando Paloni – Av. Ademar de Barros, 196, Centro), Pacaembu (29/11, às 19h, na EMEF Manoel Teixeira – Rua Amador Rodrigues, 349, Vila Peres) e Tupi Paulista (1/12, às 9h, na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista).