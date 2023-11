ADAMANTINA: Chegada do Papai Noel acontecerá no dia 10 de dezembro

Parque dos Pioneiros será palco de mais esse momento Natal Mágico 2023

O clima do Natal Mágico já está espalhado por toda a cidade de Adamantina, mas ainda está faltando chegar o personagem principal que é o Papai Noel. Assim como em todos os anos, a chegada do “bom velhinho” está marcada por suspense. O que já se sabe é que ele chegará no dia 10 de dezembro no Parque dos Pioneiros.

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico, está preparando uma programação especial para o dia.

“Como em todos os anos, a chegada do Papai Noel é marcada por um clima de mistério. Desde já convidamos a população para prestigiar e visitar todos os espaços que estão decorados. Tirem fotos e marquem o @prefeitura.adamantina para que possam repostar em nossa página”, afirma a secretaria de desenvolvimento econômico, Luciana Pereira.

Além da chegada do Papai Noel, de acordo com o secretária, haverá toda uma programação realizada em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. Nas duas semanas que antecedem ao Natal, serão realizadas diversas atividades culturais tanto na praça Élio Micheloni como também nas principais ruas da cidade, além do concurso Natal Mágico que contempla as lojas mais enfeitadas durante esse período.