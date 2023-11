REGIÃO: Deputado Mauro Bragato é recebido pelo governador Tarcísio de Freitas

Na manhã desta terça-feira (21) Governador Tarcísio de Freitas recebeu o Deputado Mauro Bragato, juntamente com seu assessor parlamentar, Adriano, também presente Diego Torres.

Na pauta demandas essenciais para o Oeste Paulista, Pontal do Paranapanema e Alta paulista.

Um dos temas abordados foi a saúde, uma das prioridades do Deputado, também a viabilização de um terreno ao lado do poupa tempo para a criação de um estacionamento. Essa medida visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços oferecidos no local, proporcionando mais comodidade e agilidade, uma demanda do Deputado Bragato juntamente com a UEPP União das Entidades de Presidente Prudente.

Além disso, também foi tratada a questão da habitação, com o objetivo de buscar soluções para a demanda por moradias no estado.

O Governador elogiou o trabalho atuante do Deputado Bragato, reconhecendo sua dedicação e empenho em buscar melhorias para a população.

“Essa parceria entre o Governador e o Deputado é fundamental para o avanço de políticas públicas e para o desenvolvimento do estado como um todo e principalmente para a nossa região”, ressaltou Mauro Bragato.

“Acreditamos firmemente que o diálogo e a colaboração são chaves para alcançar resultados positivos e garantir o bem-estar de todos. Agradeço ao Governador Tarcísio de Freitas pela receptividade e apoio. Juntos, seguimos trabalhando por um futuro melhor para todos os paulistas”, finalizou o deputado.