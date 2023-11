Prédio que receberá Instituto Federal em Presidente Prudente recebe adequações

O prefeito Ed Thomas, o diretor geral do Instituto Federal (IFSP), José Roberto Silva e a secretaria municipal de Educação (Seduc), Sirlei Oliveira, confeririam in loco as adequações do Instituto Federal em Prudente, na antiga Escola Nirma Jorge, em frente ao aeroporto.

Na ocasião, as autoridades foram conferir o início das benfeitorias no local, como pintura, troca de piso e instalação de ar-condicionado, bem como a chegada dos primeiros mobiliários.

O local já está sendo adequado para receber os alunos, até que o campus definitivo seja construído. O espaço funcionará provisoriamente no imóvel cedido pela Prefeitura, onde por muito tempo abrigou a antiga Escola Nirma Jorge, em frente ao aeroporto.

O funcionamento no imóvel é provisório até que seja construída a sede do Instituto Federal, na zona Oeste de Prudente, no Parque Imperial.

Conforme anunciado, a previsão é ocorra investimentos mais de R$ 12 milhões em infraestrutura na construção de um campus do IFSP em Presidente Prudente.

O novo campus deve comportar salas de aula, laboratórios, auditório, refeitório e quadra poliesportiva. Além dos R$ 12 milhões em infra, a previsão é de mais R$ 500 mil em recursos de custeio para o funcionamento da unidade, que serão viabilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Reitoria do IFSP.

Instalação do IFSP articulada por Ed Thomas

A instalação do IFSP em Prudente foi articulada pelo prefeito Ed Thomas em visita a Brasília em junho de 2022. A Portaria Nº 415, que autorizou o funcionamento do campus do IFSP em Presidente Prudente, foi publicada no dia de 10 de junho de 2022.