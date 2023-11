Agência Sicredi em Dracena ganha nova casa

Novo espaço no bairro Jardim Vera Cruz traz tecnologia e conforto aos associados

A agência do Sicredi no município de Dracena (SP) passou a atender, desde na última terça-feira (20), em uma nova estrutura na rua Monte Castelo, n.º 1029. A unidade agora conta com novos espaços de atendimento ao associado, mais tecnológicos e confortáveis, distribuídos em dois andares. O atendimento presencial está sendo realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

A agência de Dracena foi a segunda de cinco inaugurações e reinaugurações que estão acontecendo, ainda em 2023, na área de atuação da Sicredi Centro Oeste Paulista, em um movimento de modernização das unidades presenciais. “Atualizar o espaço de troca entre colaboradores e associados é garantir o que temos de melhor: o relacionamento próximo e personalizado, de acordo com o que o associado precisa”, ressalta o presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista, Dr. João Alberto Salvi.



Com área total de mais de 1.100 m², a agência conta com cinco caixas eletrônicos além de três coworkings, uma sala de reuniões e 23 vagas de estacionamento. “Esta nova agência vem para atender, não só um anseio da comunidade, mas uma demanda de negócios. Nossa antiga casa já não dava mais suporte para a quantidade de colaboradores e associados e, agora, todos terão mais conforto, segurança e tranquilidade”, comenta o Diretor Executivo da Sicredi Centro Oeste Paulista, Ildo Wilde.



A cerimônia de reinauguração contou com a presença de dirigentes, diretores e colaboradores do Sicredi, além da imprensa local e autoridades municipais. Desde 2009 em Dracena, o Sicredi vem expandindo sua rede em todo o país, atendendo cada vez mais associados e comunidades, com base nos princípios cooperativistas – o grande diferencial do modelo de negócio.



“Com este espaço, queremos inspirar as pessoas a viver o que temos de melhor e que é o nosso grande diferencial – O cooperativismo. Assim, conseguimos dar sempre um bom atendimento, que é o primeiro passo para solucionar qualquer questão, contribuindo para o bem-estar dos nossos associados”, finaliza o Presidente, Dr. João Salvi.

Serviço

Sicredi – Rua Monte Castelo, n.º 1029. Telefone (18) 3821-8899 com atendimento de segunda à sexta-feira, das 10h às 15h.