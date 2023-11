Ao chegar para se casar, homem é preso pelas polícias Civil e Militar em Flórida Paulista

Conforme a Polícia, pesam contra ele quase 20 anos de condenação por tráfico e sequestro

Um homem de 37 anos, condenado a quase 20 anos de prisão, foi detido na manhã de hoje (28), em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar de Flórida Paulista.

Conforme informações obtidas pela reportagem do portal Folha Regional NET, ele chegava no cartório onde ia se casar, quando cientes do mandado de prisão, os policiais o abordaram e deram ciência da ordem judicial.

Após revista pessoal, não foi encontrado nenhum ilícito e ele foi levado para a Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, onde foram realizados os procedimentos de praxe que antecederam o seu encaminhamento à Cadeia Pública de Adamantina.