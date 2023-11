Floridense Rita Bove conquista o Campeonato Mineiro Feminino com a equipe do Cruzeiro

No domingo (19), em mais um clássico que protagonizou a decisão do Campeonato Mineiro Feminino, o Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0, e levantou sua segunda conquista estadual da história. Após três anos seguidos saindo com o vice, as “Cabulosas” conseguiram faturar a taça que não vinha para a Toca desde 2019.

Com gol da artilheira Byanca Brasil, o Cruzeiro bateu o Atlético por 1 a 0, no Estádio Independência, e conquistou o Campeonato Mineiro Feminino.

A atleta floridense Rita Bove faz parte do elenco da equipe feminina do Cruzeiro e comemorou a grande conquista com suas companheiras.

Rita Bove está na equipe do Cruzeiro desde o ano passado (2022), depois de jogar na equipe do Santos F.C. onde também teve grandes conquistas.

Este ano, Rita Bove teve problemas por contusão, mas superou com muita dedicação e apesar de não ter entrado no jogo da final, estava com o elenco do Cruzeiro na grande decisão e fez parte da campanha vitoriosa, levantando o troféu de Campeão Mineiro Feminino 2023.

A conquista de Rita Bove também foi comemorada por seus familiares e muitos floridenses nas redes sociais.

Antes de entrar de férias, Rita Bove juntamente com as “Cabulosas” terão a disputa do Brasil Ladies Cup ainda este ano, entre os dias 3 e 10 de dezembro.