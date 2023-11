Duas partidas marcam a abertura da 1ª Copa Bussi de Lucélia

AS PARTIDAS FORAM REALIZADA NA AFUCAL

Duas partidas marcaram no domingo (26), no campo do Clube Afucal, a abertura da primeira rodada da 1ª edição da Copa Municipal “Bussi” de Futebol Médio de Lucélia, organizada pelo competente esportista vereador Vinicius Bussi.

Destaque da primeira rodada para o time do Galáticos F.C./ Asfal, que estreou com o pé direito ao vencer de goleada por 5 à 0, com os gols marcados por Baby (2), Cleiton, Nikito e Walace (1- cada), o time da Fiomentira F.C.

E no segundo jogo o C.A. do Morro/ Marcin Funilaria, venceu por 2 a 1, o time do União Nordesul Cesta básica F.C.

ARBITRAGEM

Givaldinho (Mariápolis) com ótima atuação e mesário Goiabinha (Lucélia).

AFUCAL

Todos os jogos serão realizados no campo do Clube da Afucal.

– Na foto, a equipe dos Galácticos F.C. que estreou com goleada.