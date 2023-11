IRAPURU: Encerramento da Oficina de Pintura com entrega de certificados

O CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) realizou no dia 17, o encerramento e entrega de certificados da Oficina de Pintura, desenvolvida sob orientação da facilitadora Náumi Rocha Veneno de Oliveira.

A atividade teve como objetivos: Proporcionar aos participantes a oportunidade de expressar sua criatividade e desenvolver habilidades artísticas através da pintura; promover a inclusão social ao oferecer uma atividade que permite a interação entre o grupo, favorecendo o convívio e o fortalecimento dos vínculos comunitários; contribuir para o aumento da autoestima e autoconfiança dos participantes, fornecendo um ambiente positivo para a expressão de suas emoções e ideias; estimular o desenvolvimento de mentalidade e prática empreendedoras; promover momentos de convivência e fortalecimento de laços de amizade, entre outros.

O evento foi prestigiado pelo vice-prefeito Luíz Vittoretti e ao final, as participantes foram presenteadas com lembranças confeccionadas pela facilitadora Náumi Veneno e com algumas atividades desenvolvidas ao longo do ano, além de saborearem um delicioso café da tarde.