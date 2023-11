OSVALDO CRUZ: Associação Comercial e Empresarial comemora 63 anos

A ACEOC (Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz) comemorou no dia 20 de novembro, o seu aniversário de 63 anos de fundação.

O presidente da entidade, Leandro Antoniazzi, destacou a representatividade que a ACEOC tem em toda a região. “É uma data muito importante onde comemoramos o aniversário de 63 anos desta entidade que representa todos os empresários da cidade, uma entidade que conta hoje com quase 700 associados. E além dos trabalhos que a ACEOC faz para beneficiar os seus associados, também faz para a sociedade, realizando trabalhos onde a população é impactada. Um desses trabalhos é o Projeto Hórus, onde a sociedade toda é beneficiada através do monitoramento das câmeras”, disse.

O presidente aproveitou para agradecer todas as diretorias que já passaram pela entidade. “Agradecer todas as diretorias que já passaram por aqui, que sempre dão continuidade ao trabalho realizado, além de todos os funcionários que sempre estão prontos para fazer acontecer. Todas as pessoas que passaram por aqui foram importantes na construção da história da entidade, que é uma referência regional.”

Leandro Antoniazzi destacou o cuidado com as pessoas. “A ACEOC é uma entidade que cuida de pessoas, essa é também a função do comércio, das empresas e dos prestadores de serviços. Lembrando que o comércio local é a porta de entrada para o primeiro emprego de muitas pessoas, gerando renda. Também trazemos as campanhas, palestras, cursos, treinamentos, tudo em benefício do associado, das pessoas que trabalham no nosso comércio, indústria, e serviços, e a população em geral. Parabéns para essa entidade, a todos que compõe a entidade, que tem toda essa representatividade na cidade e na região”, finalizou o presidente da ACEOC.