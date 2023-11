Estudantes de Psicologia visitam exposição sobre Nise da Silveira em Bauru

No último dia 11 de novembro, os alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina realizaram uma visita à exposição sobre Nise da Silveira, no Sesc Bauru.

A visita dos 20 estudantes foi acompanhada pelos docentes Prof. Dr. Cassiano Ricardo Rumin, Prof.ª Ma. Evelyn Yamashita Biasi e Prof.ª Dra. Maria de Fátima Belancieri.

A exposição “Nise: A Revolução pelo Afeto” apresenta as contribuições de Nise da Silveira (1905-1999) ao desenvolvimento de formas de cuidado para as pessoas que vivenciam modos severos de sofrimento psíquico.

A mostra também apresenta os artistas do hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), como Adelina Gomes, Arthur Amora, Beta d’Rocha, Fernando Diniz, Carlos Pertuis, entre outros.

Nascida em Maceió (AL), Nise da Silveira foi uma médica brasileira reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Seu trabalho revolucionou o tratamento psiquiátrico, tendo a arte e o afeto como metodologia.

“Enquanto a ciência do início do século XX buscava identificar intervenções farmacológicas e cirúrgicas para aplacar os sintomas de indivíduos com agravos à saúde mental, Nise da Silveira dedicou-se a elaborar dispositivos de artes plásticas e terapia ocupacional como recursos de cuidado”, ressalta o Prof. Dr. Cassiano Ricardo Rumin.