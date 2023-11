Policial Penal fica ferido em grave acidente em Flórida Paulista

Apesar da destruição do veículo, ele sofreu ferimentos leves

Um policial penal da penitenciária de Flórida Paulista ficou ferido em um grave acidente ocorrido por volta das 18h15 desta quarta-feira (29), na vicinal que liga a cidade à unidade prisional.

Ele havia acabado de sair de mais um turno de serviço e acabou colidindo com o veículo em que estava em uma árvore. Chovia muito no momento do acidente.

Amigos de trabalho e uma enfermeira prestaram o primeiro suporte à vítima, até a chegada do resgate do Corpo de Bombeiros.

Ele foi encaminhado para o Pronto-socorro de Adamantina, onde após ser avaliado e passar por exames, não foi constatada nenhuma lesão grave, apenas ferimentos leves.

O homem segue sob observação médica em Adamantina.

Nossa reportagem falou com a familiares do policial penal momentos antes da postagem desta notícia.

Eles agradeceram pela preocupação e todo o apoio recebido desde o momento do ocorrido.