FLÓRIDA: Elevação de viaduto na SP-294 entra em nova fase de execução

A Eixo-SP Concessionária de Rodovias está executando obras visando elevar a estrutura do viaduto localizado no km 605+400 da SP 294 ‎–‎ rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no trevo de Flórida Paulista.

Iniciado no mês de outubro, com previsão de conclusão no fim de ‎dezembro, a primeira etapa já foi executada, que compreendeu o posicionamento dos macacos ‎hidráulicos e deslocamento da estrutura da obra de arte a partir do ‎rompimento das juntas de dilatação que separam as lajes. Após este ‎procedimento, as equipes elevaram a estrutura para a ‎adequação à altura padrão, de 5,50 metros.

Nossa reportagem esteve no local da obra e este serviço já foi totalmente executado, sendo que agora será feita a adaptação da nova camada asfáltica para nivelamento com a nova altura do viaduto, que ficou cerca de 20 centímetros mais elevado.

De acordo com a Eixo-SP a obra será executada até dezembro e requer ‎atenção de motoristas que utilizam o dispositivo.

Durante a obra, o viaduto continuará interditado na passagem superior que liga a SPA 605/294 à Usina Floralco e ao bairro Indaiá. Desta forma, a passagem inferior sob o viaduto continuará com o tráfego nas quatro faixas de rolamento, em ambos os sentidos, tendo apenas os acostamentos com fechamento, conforme a indicação de sinalização de obra.

Enquanto durar a obra, o condutor deverá redobrar a atenção à sinalização e manter velocidade reduzida ‎no trecho.