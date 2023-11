LUCÉLIA: Processo Seletivo para contratação temporária de professores tem 550 inscritos

A Prefeitura de Lucélia está realizando um Processo Seletivo de provas e títulos para contratação docente temporária para Professores de Educação Básica I e II.

De acordo com o Edital do Processo Seletivo, estão sendo oferecidas vagas para professores de Inglês, História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física e Arte.

Os salários variam de R$ 1.396,53 á R$ 2.264,10 mais benefícios, com carga horária de 18 a 33 horas semanais.

Para a realização do Processo Seletivo a Prefeitura de Lucélia contratou a empresa Valesp que realizou as inscrições no período de 10 a 30 de outubro de 2023.

Esta semana foi divulgado o edital de homologação das inscrições das pessoas que estarão realizando as provas que serão realizadas no dia 3 de dezembro.

De acordo com a homologação das inscrições fizeram inscrições os seguintes:

-Professor de Educação Básica I: 118 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Geografia: 10 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Ciências Físicas e Biológicas: 11 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Educação Física: 22 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa: 16 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Matemática: 15 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Arte: 06 inscrições

-Professor de Educação Básica II – História: 13 inscrições

-Professor de Educação Básica II – Inglês: 17 inscrições

-Professor de Educação Infantil I: 134 inscrições

-Professor de Educação Infantil II: 188 inscrições

Desta forma foram inscritos um total de 550 candidatos para as vagas oferecidas que estarão concorrendo, sendo que o resultado final do Processo Seletivo tem data prevista para ser divulgado no dia 21 de dezembro.