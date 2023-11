LUCÉLIA: Chuva intensa também provoca estragos na cidade

As fortes chuvas registradas nesta quarta-feira (29) provocaram prejuízos a moradores de cidades da Nova Alta Paulista.

O temporal ocasionou enxurradas que invadiram casas, inundaram veículos e derrubaram muros e árvores.

Em Lucélia, também foram registrados problemas relacionados com a chuva.

Alguns moradores relataram que a água invadiu os imóveis com muita força, por volta das 19h. O Corpo de Bombeiros informou que atenderam a duas ocorrências de inundação, uma em residência e outra em um ônibus.

O muro de uma casa também caiu por conta da força da água da chuva.



Também num vídeo postado nas redes sociais mostrou uma moto sendo arrastada pelas chuvas nas proximidades da Praça José Firpo

ATENDIMENTOS

A Defesa Civil e a Prefeitura de Lucélia, por meio do Almoxarifado e Departamento de Trânsito, estão realizando atendimento nos locais prejudicados pela forte chuva que caiu no município no início da noite de quarta-feira.

As equipes informam que as medidas de segurança estão sendo tomadas e os atendimentos realizados gradativamente.