SALMOURÃO: Após chuva intensa, cabeceira de ponte cede e caminhonete fica enroscada

A chuva intensa que atingiu Salmourão na noite de quarta-feira (29) provocou a interdição de uma ponte, que cedeu, no bairro Guarani, e onde uma caminhonete acabou caindo.

Diante do volume de água, a ponte registrou danos em uma das cabeceiras e foi totalmente interditada.

Nesta quinta-feira (30), a Prefeitura informou, por meio de nota oficial, que a prefeita Sônia Cristina Jacon (PSDB) esteve no local para avaliar a estrutura.

A ponte foi interditada e foi providenciado um desvio para os moradores.

A Prefeitura ainda informou que não houve feridos e agendou, para a próxima semana, uma reunião com a Defesa Civil do Estado para orçar as obras de recuperação da ponte que, segundo avaliação dos engenheiros municipais, podem ultrapassar R$ 1 milhão.