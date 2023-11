Policial Civil de Flórida Paulista fica ferido após caminhonete bater em árvore e pegar fogo

Um policial civil de Flórida Paulista ficou ferido após a caminhonete que dirigia bater em uma árvore e pegar fogo na vicinal que liga os municípios de Parapuã e Bastos.

O acidente ocorreu ontem (29), ocasionando ferimentos e queimaduras ao policial e a destruição do veículo. Chovia no momento do acidente.

Ele foi levado para a Santa Casa de Bastos, onde permaneceu sob os cuidados médicos.

A Polícia Militar de Parapuã e o Corpo de Bombeiro de Osvaldo Cruz trabalharam na ocorrência.



Na manhã desta quinta-feira (30), nossa equipe de reportagem falou com o policial, que já está em casa e se recupera do acidente.

Ele explicou ainda que seguia pela vicinal, quando outra caminhonete invadiu a pista na contramão de direção, e para não bater, saiu pela faixa da direita e acabou colidindo contra a árvore.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil.