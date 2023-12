ADAMANTINA: Prefeitura declara situação de emergência após estragos causados pelas chuvas

Medida foi tomada após o registro de chuvas intensas no município

Considerando as chuvas intensas que atingiram a cidade no dia 29 de novembro, no perímetro urbano e rural do município, que danificaram diversas ruas e propriedades, a Prefeitura de Adamantina declarou situação de emergência nas áreas que foram afetadas.

Foram registrados danos em diversas regiões da cidade como no Trevo de Acesso Principal, nas ruas Avenida Ademar de Barros cruzamento com a Fernão Dias, Alameda Expedicionários cruzamento com a Rua Euclides da Cunha e Av. Capitão José Antonio de Oliveira cruzamento com a Rua General Isidoro.

Desde a noite de ontem (29), as equipes as equipes das Defesa Civil, Secretaria de Obras e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Assistência Social e Departamento de Trânsito, estão atuando na desobstrução das bocas de lobo, corte de galhos, limpeza das ruas, entre outros.

A Prefeitura de Adamantina pede neste momento a compreensão da população. Os funcionários estão atuando em diferentes frentes para amenizar os problemas registrados no município.

Aqueles que precisam de algum auxílio podem procurar a Secretaria de Assistência Social para que os técnicos da pasta façam uma avaliação e procedem com os atendimentos.

“Uma chuva de enormes proporções em nosso munícipio fruto das mudanças climáticas. Temos atendido os nossos munícipes em diversas áreas e aqueles que ainda precisam de assistência devem buscar ajuda no Fundo Social e na Secretaria de Assistência Social”, afirma o prefeito Márcio Cardim.