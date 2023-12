PANORAMA: Deputada Ana Carolina atende pedido do presidente da Câmara, Ricardo Delmore e indica Aparelho de Ultrassom

O presidente da Câmara Municipal de Panorama, Ricardo Delmore através de oficio datado de 21 de novembro, reivindicou a deputada estadual Ana Carolina Serra viabilizar a doação de uma Aparelho de Ultrassom para ser utilizado pela secretaria municipal de Saúde para atendimento da população panoramense.

Ressaltou Ricardo Delmore que o pedido é de suma importância considerando as características do Município de Panorama que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), que atende mais de 80% da população, número que demonstra a carência da população em geral que não possuem recursos para pagar por planos de saúde para a sua família e que por não possuir um aparelho deste a disposição, necessita se deslocar para outras cidades para a realização de exames.





A deputada estadual Ana Carolina Serra recebeu o oficio do presidente da Câmara de Panorama e esta semana informou também através de oficio que já está trabalhando para viabilizar o Aparelho de Ultrassom solicitado.

“Informo que fiz Indicação ao governador do Estado solicitando a realização de estudos e adoção de providencias com vistas a liberação de recursos financeiros, destinados a aquisição de Aparelho de Ultrassom para o Município de Panorama, conforme cópia anexa publicada no Diário Oficial”, informou a deputada Ana Carolina Serra ao presidente da Câmara.

Ricardo Delmore ressaltou a grande importância do Aparelho de Ultrassom para atendimento da população de Panorama e agradeceu o apoio e o trabalho da deputada Ana Carolina Serra.