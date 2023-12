DRACENA: SENAI recebe tornos mais novos e modernos para uso dos alunos

A unidade do SENAI local recebeu hoje, 30, do SENAI de Presidente Prudente, novos tornos utilizados na formação dos alunos que cursam aprendizagem industrial, mecânico de usinagem convencional. O diretor de Desenvolvimento Econômico do município Emerson Souza Braga informou que foram substituídos os tornos antigos por outros mais novos e modernos.

“Com a modernização, os alunos aprendizes terão uma formação ainda mais atualizada e poderão oferecer mão de obra cada vez mais qualificada para as empresas de toda a região.

Agradecemos a empresa Medral que nos cedeu uma empilhadeira para a movimentação dos equipamentos”.

O prefeito André Lemos agradeceu a parceria com o SENAI de Presidente Prudente e enalteceu a importância de oferecer melhores condições de aprendizagem aos alunos, para que quando eles ingressarem ao mercado de trabalho estejam mais capacitados.