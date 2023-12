LUCÉLIA: Pronto Socorro da Santa Casa recebe obras de modernização e melhorias

O Pronto Socorro da Santa Casa de Lucélia está recebendo uma grande obra, visando a adequação, modernização e melhoria do local para atendimento da população luceliense.

As obras que estão sendo realizadas abrangem a reforma de todas as salas, cozinha, fisioterapia e ainda está sendo adaptada uma sala para receber a instalação do aparelho de Raios-X.

Para a execução das obras, o atendimento da população foi transferido provisoriamente em outro espaço no prédio da Santa Casa, porém o acolhimento continua normalmente, diariamente, onde os funcionários do hospital estão se dedicando para que a população não seja afetada com os transtornos da reforma.

Os diretores, gerentes da entidade, juntamente com o grupo voluntário do “Eu Amo Lucélia” estão buscando efetuar com empenho todas as obras e projetos para a melhoria no espaço físico do prédio do Pronto Socorro que trará benefícios em comum aos trabalhadores e a toda população que busca atendimento.

A previsão é que as obras que estão sendo executadas sejam concluídas até o final do primeiro trimestre de 2024, onde será entregue a população.

Enquanto são executadas as obras, a equipe da Santa Casa ressalta: “é preciso paciência e compreensão com este período de reforma que se faz necessário, para que tenhamos um atendimento com melhor qualidade, dignidade e humanização”.

Esta semana, a vereadora Catia Maion esteve visitando as obras do Pronto Socorro e elogiou o trabalho que vem sendo executado; mostrou através das redes sociais o grande volume de obras realizado e que deixará o local com melhores condições para atendimento da população.