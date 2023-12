IRAPURU: Karatê conquista medalhas importantes para o Município

No sábado 25, a equipe do Karatê Irapuru, treinada pelo Sensei Alex Chiaradia esteve participando das finais estaduais realizada na cidade de Campo Grande MS.

Feito importante para os nosso Karatecas, na oportunidade estavam participando vários atletas de alto renome do cenário nacional.

Sendo assim, os atletas do Karatê Irapuru foram lá e representaram com excelência nossa cidade e a equipe do Team Chiaradia, o resultado foi a conquista de várias medalhas.

Quadro De Medalhas:

Lucas Alves: ouro (shiai)

Arthur Alves: ouro (shiai)

Maria Eduarda Conceição : ouro (shiai)

Geovana Carneiro: ouro (shiai)

Eduarda Pereira: ouro (shiai)

Emilly Lourenço: prata ( shiai)

Yasmim Gameleira: prata (shiai)

Eduarda Pereira: prata (kata)

A Diretoria de Esportes, parabeniza todos os atletas, comissão de Pais e o Sensei Alex, pelo excelente desempenho da modalidade durante todo o ano de 2023, em constante evolução nosso Karatê Irapuru cada dia mais forte.