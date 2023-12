DRACENA: Instalações do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) são abertas para autoridades e imprensa

As novas instalações do Pronto Atendimento Municipal (PAM), no Bairro São Cristóvão, foram abertas na manhã desta sexta-feira, 1°, para autoridades municipais e civis, representantes da imprensa e demais convidados. O prefeito André Lemos, a secretária de Saúde Cláudia Luginick e a diretora do PAM, enfermeira Gisele Franzo foram os anfitriões.

O público conferiu de perto todas as salas da unidade de saúde e ficou encantado com toda a estrutura que o local oferece. O prédio do novo PAM foi construído para ser uma UPA há anos no município, com capacidade para atender até cerca de 200 mil habitantes, porém como o projeto da UPA não foi colocado em prática no município, deu lugar a Policlínica que funcionou até recentemente.

Antes dos visitantes conhecerem as instalações, o prefeito André fez uso da palavra citando todo o esforço da administração municipal em colocar em prática esse grandioso projeto, a transferência do PAM da Santa Casa, para o Bairro São Cristóvão.

A secretária de Saúde Cláudia também falou sobre o grande desafio e destacou o engajamento da equipe e a diretora do PAM, Gisele explicou detalhes técnicos sobre o atendimento de urgência e emergência, se emocionou ao recordar das condições do PAM antigo e a nova realidade que a saúde pública municipal terá daqui para frente com o novo PAM.

O atendimento ao público no novo PAM começará na próxima quarta-feira, dia 6/12. A inauguração oficial será na quinta-feira, 7/12, 8h30, com a presença do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.

VEJA COMO VAI FUNCIONAR

O Novo PAM contará com três médicos, atuando nas salas Vermelha (urgência e emergência) e nas salas Verde e Amarela (atendimentos intermediários). Na sala Vermelha, o médico atuará por 24 horas e nas salas Verde e Amarela, dois médicos atendendo das 7h à 0h. A equipe é formada por 72 funcionários. Contará com sala de raio-X (aparelho de última geração); laboratório de análises clínicas próprio; UTI móvel montada (24 horas); equipe de enfermagem ampliada; farmácia para o atendimento da unidade; serviço de assistente social.

O ambiente tem 57 ambientes, contando com quatro consultórios de atendimento médico, guarda maca, sanitários exclusivos para os públicos femininos e masculinos, fraldário, sala de gesso, posto policial, observação infantil, incubadora neonatal, sala de urgência, sala de higienização (para ser usada em casos de pacientes queimados ou sujos que necessitam de banho ou cuidados específicos), ambientes de descanso para médicos, com banheiros próprios, assim como para demais integrantes da equipe, sala de reunião, duas salas para casos de isolamentos, sala de inalação, assistência social, sala de sutura, entre outros.

A diretora Gisele falou durante suas explicações sobre o novo PAM, que a sala de higienização de pacientes é algo que não é encontrado na região e tão pouco em centro maiores, porém é importantíssimo para dar conforto e melhor atendimento a certos tipos de pacientes que chegam à unidade necessitando.