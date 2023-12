OSVALDO CRUZ: Realizado 4º Encontro de Negócios, edição Empreendedorismo Feminino

O 4º Encontro de Negócios de Osvaldo Cruz, edição Empreendedorismo Feminino, promovido pela ACEOC, por meio da Trilha do Empreendedorismo em parceria com o Multiplic, SEBRAE e SEST SENAT de Osvaldo Cruz, foi realizado na quinta-feira, (30) com apoio da Prefeitura Municipal, que disponibilizou a participação de uma profissional do Banco do Povo no evento.

O evento, voltado especialmente para mulheres empresárias, proporcionou a oportunidade para que pudessem apresentar suas empresas, oferecer seus produtos e serviços, e, assim, gerar novos negócios e parcerias.

Leandro Antoniazzi, Presidente da ACEOC, compartilha sua experiência na concretização deste evento.

“Como Presidente da Associação Comercial, confesso que ficamos muito felizes em testemunhar um evento como esse. Por meio de uma grande parceria entre a Associação Comercial, e o SEST SENAT, que disponibilizou toda a estrutura, e também o SEBRAE, que trouxe os profissionais para desenvolver o evento com as mulheres, unimos forças e realizamos um evento belo. Agradeço imensamente toda a nossa equipe e todas as pessoas que não mediram esforços para que esse evento fosse realizado.”

O evento foi exclusivo para mulheres empreendedoras em qualquer segmento. Para o Presidente, o objetivo foi alcançado ao reunir, em um único espaço, mulheres de fibra, empreendedoras que atuam no local onde estão, não necessariamente possuindo uma empresa, mas empreendendo em suas funções.

A Trilha do Empreendedorismo, um projeto do Multiplic abraçado pela ACEOC, que é hoje um serviço oferecido com o propósito de auxiliar empreendedores a desenvolver suas empresas ou iniciar seus próprios negócios, e teve participação na organização evento.

Nayara Garcia, Coordenadora de Projetos da Trilha do Empreendedorismo, destaca os frutos colhidos pelas participantes.

“A nossa quarta edição foi muito especial, comemorando o empreendedorismo feminino no dia 19. O objetivo principal deste último Encontro de Negócios foi celebrar o empreendedorismo feminino, reconhecendo as mulheres empreendedoras e proporcionando oportunidades de parcerias e negócios. Além disso, buscamos criar um espaço de aprendizagem, networking e fortalecimento de laços entre as participantes, contribuindo para o crescimento e consolidação de seus empreendimentos.”

O Presidente do Multiplic, Edivaldo Marconato, enfatiza a estratégia e o planejamento antecipado do evento.

“Este evento foi planejado estrategicamente com antecedência, e a Associação Comercial abraçou esse desafio, lançado pelo Presidente Leandro, junto com seus parceiros. Parabenizo as Entidades que participaram, organizaram e fizeram com que o evento acontecesse. O sucesso do evento se transformou no protagonismo das mulheres, que são importantes e muito atuantes aqui em Osvaldo Cruz.”

Mario Takayama, Diretor da Unidade do Sest Senat, Osvaldo Cruz ressalta a importância do momento próximo ao Natal, proporcionando às empresárias da cidade a vitalização desses relacionamentos.

“Nós temos uma boa estrutura para este tipo de evento, e como eu tenho experiência de anos anteriores, conseguimos realizá-lo da melhor forma possível. Tudo isso faz com que tenhamos um projeto muito voltado para aqueles que querem crescer, realizar grandes eventos do ponto de vista de relacionamento comercial e viabilizar negócios. Além disso, estamos próximos do Natal, e muito mais interessante é esse momento em que proporcionamos às empresárias da nossa cidade vitalizar esses relacionamentos.”

O evento reflete não apenas o sucesso alcançado, mas também a visão de um futuro promissor para as mulheres empreendedoras de Osvaldo Cruz. A parceria entre Entidades, a dedicação dos participantes e a atmosfera colaborativa criada durante o encontro deixam uma marca positiva, inspirando a continuidade de eventos que promovam o empreendedorismo feminino e fortaleçam a comunidade empresarial local.