LUCÉLIA: Sepultamento de “Nicanor” é marcado por homenagens

O sepultamento do esportista e ex-funcionário da Prefeitura de Lucélia, Nicanor Lopes Marques, que faleceu nesta quinta-feira (30), aos 66 anos, for marcado por homenagens e bastante emoções de familiares e amigos.

No momento da chegada do cortejo com o corpo de Nicanor, veículos da frota municipal permaneceram perfilados no portão de entrada do cemitério, com destaque para a Fiorino do setor de merenda escolar, em que o luceliense atuou por muitos anos.

Muito querido nos mais diversos meios da Capital da Amizade, Nicanor fez sucesso e marcou época no futebol de Lucélia e da região, colecionando amigos que se pronunciaram com palavras de afeto por sua despedida.

“Nicanor era bom de bola e de coração,

Fazia a festa nas torcidas, era uma sensação.

Luizinho Bil, juntos lembramos desse amigo,

Que partiu, mas deixou em nós um sorriso antigo”

Postou um esportista no grupo de amigos “Veteranos”.

“LUCÉLIA PERDEU UM FILHO BOM DE BOLA E DE CORAÇÃO,,FAZIA A ALEGRIA DAS TORCIDAS NOS CAMPOS DA REGIÃO..CHAMAVA A BOLA DE AMIGA E TAMBÉM DE MEU AMOR,, VAI COM DEUS E NOSSA SENHORA , AMIGO NICANOR🙏🏾”, disse amigo Osvaldo Pexeiro.

Bastante conhecido, Nicanor deixa uma lacuna e a saudade aos corações dos amigos de Lucélia e região.