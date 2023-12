FLÓRIDA: Presidente do Fundo Social reivindica cursos profissionalizantes, praça ao ar livre e doações para famílias carentes

A presidente do Fundo Social Municipal de Flórida Paulista, Nelci Ramalho de Araujo Fróio, esteve na capital paulista juntamente com o prefeito Wilson Fróio Júnior.

Na oportunidade foi até a sede do Fundo Social do Estado de São Paulo e no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, onde protocolou ofício apresentando reivindicações em favor da comunidade floridense na área social.

Foi reivindicada a implantação de cursos profissionalizantes junto ao Fundo Social Municipal, visando facilitar a qualificação das pessoas para auxiliar o ingresso no mercado de trabalho.

“Com cursos profissionalizantes a população floridense terá oportunidade de adquirir competências aplicáveis ao mercado de trabalho; por este motivo é muito importante o investimento nesta área”, ressaltou Nelci Fróio.

Também solicitaram a implantação de uma academia ao ar livre para o município de Flórida Paulista para proporcionar maior lazer para a população floridense.

Ainda apresentaram reivindicação de mercadorias para as famílias em situação de vulnerabilidade social, onde foi solicitada a doação de produtos diversos como roupas, cobertores, produtos de higiene, sapatos, tecidos e demais itens para o Fundo Social de Flórida Paulista.

“O pedido se faz necessário, pois as famílias sem perspectivas de trabalho e renda, tem procurado o Fundo Social constantemente na expectativa de garantir suas necessidades básicas e emergências, sendo de forma imprescindível a parceria com o Fundo Social do Estado no atendimento destas famílias”, ressaltou Nelci Froio.