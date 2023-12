LUCÉLIA: Empresa tem mais prazo para concluir as obras de revitalização da praça José Firpo

A Prefeitura de Lucélia prorrogou por mais 180 dias o contrato com a empresa contratada para finalizar as obras de revitalização e modernização da praça José Firpo, uma obra muito aguardada pela população luceliense.

Conforme publicação no Diário Oficial do município, no dia 23 de outubro, foi assinado o termo de aditamento do prazo de contrato e desta forma a empresa tem mais este tempo para entregar a obra, porém pode ser concluída antes.

O contrato é entre a Prefeitura de Lucélia e a empresa Torre Forte Araçatuba Construtora Ltda. que está executando os serviços.

O convênio assinado foi entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania que garantiu uma verba no valor de R$ 917.912,50 pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), com contrapartida do município.

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania visa gerir os recursos destinados à reparação dos danos ao meio ambiente, aos bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, no território do Estado de São Paulo.

De acordo com informações, as obras na praça José Firpo estão em fase final de execução, onde foi realizado grande parte como pavimento, instalação de bancos, iluminação, plantio de grama, entre outros itens.

Está faltando a instalação de lixeiras, bicicletário e a fonte interativa que será colocada na praça, além de ajustes gerais de itens inseridos para o perfeito funcionamento.