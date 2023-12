DRACENA: Novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) terá estrutura 10 vezes maior do que o prédio atual

As novas instalações do Pronto Atendimento Municipal (PAM), que entrarão em funcionamento na próxima quarta-feira (6), possui estrutura 10x maior que o prédio atual. São 15 leitos preparados para estabilização e observação de pacientes, com espaços separados para adultos e crianças, duas salas para pacientes que necessitam de isolamento, além de 10 cadeiras de hidratação e medicação da sala verde.

No prédio atual, são apenas dois leitos preparados para atender a população que chega necessitando de atendimento, além de que a entrada para pacientes graves e pacientes leves são pela mesma porta, expondo os pacientes em momentos delicados, que precisam passar em meio aos que estão na sala de espera.

O novo prédio possui entradas separadas para emergências (socorridos por ambulância, como acidentes graves), que são direcionados à sala vermelha, e pacientes que chegam de carros (em estado leve), que são direcionados à sala verde.

Os pacientes que vierem a óbitos serão direcionados a uma sala específica, com saída própria, sem precisar ser transportados pela sala de espera. Essa nova configuração traz mais privacidade para os pacientes e não gera exposição, além de ter mais agilidade no atendimento direcionado.

O prédio também possui uma incubadora para receber e transportar com segurança os recém-nascidos que nascerem no PAM e precisarem ser transferidos.

Serão 3 leitos para receber os pacientes e fazer os primeiros atendimentos na sala vermelha, 8 leitos para estabilização e observação de adultos, com banheiro e bebedouros disponíveis, além de 2 leitos e 2 berços para crianças, em salas separadas.

Foram realizadas muitas melhorias e investimentos em tecnologia para melhorar ainda mais o atendimento no PAM. Foram adquiridos dois equipamentos de raio-X, uma máquina fixa localizada na sala radiológica e uma máquina móvel, para realizar o exame de raio-X no leito quando o paciente não tiver condições de sair da maca.

O laboratório de análises clínicas também foi planejado para agilizar o resultado dos exames, que estarão prontos dentro de 60 minutos.

ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

É importante ressaltar que os atendimentos no PAM devem ser direcionados a pacientes em estados graves, que não podem aguardar o dia seguinte ou o próximo dia útil para receber atendimento.

Casos mais leves devem ser direcionados às Unidades Básicas de Atendimento (UBS), que realizam atendimento imediato de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Dracena conta hoje com 12 unidades de saúde, sendo elas:

SASD – Rua Virgilio Pagnozzi, 837

(18) 3821-7770

(18) 3821-6246

UBS. DR° Pedro Bocca Neto – Rua Caetés, n° 95 – Bairro Campo Belo

(18) 3821-5170

(18) 3821-7851

ESF SÃO MANOEL – Rua Duilio Zanon, 55 – Bairro São Manoel

(18) 3821-7810

UBS IRENE KATO – Rua Padre José de Anchieta, 93 – Jardim Brasilândia

(18) 3822-6868

ESF DR° NELSON YURASSECK FILHO – Rua Manoel Pedro, n° 46, Bairro Paulo Vendramini

(18) 3821-7802

UBS DR° LUIZ ALENCAR DE MORAES – Rua – Moacir de Azevedo Nogueira n° 20 – Bairro Frei Moacir

(18) 3822-2856

UBS DR. JOSÉ SERAFIM BARBOSA – Rua Tancredo Aielo, s/n – Distrito Jaciporã

(18) 3839-1119

UBS DR. ANTÔNIO DIAS PEDROSO – Rua Nogueira, 265 – Distrito Jamaica

(18) 3839-6118

UBS DR° EDUARDS LIGERIS – Rua Antônio Rodrigues de Barros, n° 1026 – Bairro Santa Clara

ESF JUSSARA – Rua Miguel do Nascimento, n° 1030 – Bairro Jussara

ESF Dr° AFONSO ARTHUR VIEIRA RESENDE – Rua Padre José de Anchieta, n° 53 – Jardim Brasilândia

ESF JULIO BRAGATO – Av. Rui Barbosa, 1888

FISIOTERAPIA – Rua Ipiranga, 1.376

(18) 98160-0366

*O horário de atendimento da fisioterapia é das 7h às 16h