JUNQUEIRÓPOLIS: Dupla prudentina vence XXI Festival da Música Sertaneja Raiz 2023

A dupla Sofia Moreno & Bruno de Presidente Prudente é a vencedora do XXI Festival de Música Raiz de Junqueirópolis, realizado neste domingo, 3/12, no Centro de Formação Educacional (CEFE), com participação de 15 concorrentes da cidade e região. Eles receberam pela conquista o prêmio de R$ 4 mil.

Em 2° lugar classificou-se o trio Edvan, Gisele e João Gonçalo, de São José do Rio Preto (prêmio de R$ 3 mil), em 3º lugar: dupla Roni Souza & Leo Viola, de Rinópolis (R$ 2 mil), em 4º lugar: Saulo Viola e Valentin, de Moreira Salles (R$ 1,5 mil), em 5º lugar: João Jordão e Leonardo, de Junqueirópolis (R$ 1 mil).

Do 6º ao 10º lugares, a premiação foi de R$ 400. Em 6º lugar: dupla Anderson e Maicon, de Dracena, em 7º lugar: Cumpadre Alcino e Zé Matuto, de Junqueirópolis, em 8º lugar: Gerval e Jovanito, de Mirandópolis, em 9º lugar: Bene Soares & Rouxinol, de Presidente Prudente e 10º lugar: Campinense & Porto Rico, de Dracena.

Participaram também do festival, o cantor Ederson Nascimento, de Junqueirópolis, Banhara & Murilo, de Dracena, Paulo Sérgio e Alencar, de Flórida Paulista, Tião Viola & Zezinho, de Tupi Paulista e Inácio e Barbosa de Junqueirópolis.

O júri foi formado por Anselmo Ferreira (Pres. Prudente), Edson Lopes (Tupi Paulista), Douglas Perrola (Tupi Paulista) Ivan Molaro (Ouro Verde) e Adriana de Farias (Dracena).

JAD E JEFFERSON

A dupla Jad e Jefferson fez o show de encerramento animando os presentes com sucessos.

O XXI Festival da Música Sertaneja Raiz tem como objetivo a preservação da rica cultura sertaneja, que traduz os sentimentos do povo brasileira.

A realização foi com recursos do PROAC-ICMS da Secretaria Estadual de Cultura e Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura Municipal de Junqueirópolis e empresas patrocinadoras.

A Coordenação Geral foi de Aparecido Figueiredo, a Direção Artística e Musical de Rafael Altro Ferreira e Produção Executiva de Sandra Mimoto Torres, da Ampliart Difusão Cultural.