Goleiro luceliense Gabriel Gasparotto deixa o Botafogo F.C.

O ciclo de cinco meses do goleiro luceliense Gabriel Gasparotto no Botafogo F.C. de Ribeirão Preto chegou ao seu final. Após o final da temporada do Campeonato Brasileiro da Série- B, o goleiro luceliense, que chegou no início de do mês de julho em comum acordo com os dirigentes deixou o Pantera.

Gabriel Gasparotto curte suas férias no interior de São Paulo e disse que está analisando algumas propostas, mas preferiu não revelar seu destino e os nomes das equipes.

“Só tenho que agradecer os dirigentes, elenco de jogadores, comissão time do Botafogo F.C. pela oportunidade que tive na equipe”, finalizou Gabriel Gasparotto.