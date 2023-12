River Plate F.C. goleia na 1ª Copa Bussi de Lucélia

O River Plate F.C/Auto Mecânica RL Lucélia/Mercado Paraíso do Mazim Lucélia/Adriano Calhas Borges Adamantina, estreou com o pé direito na 1ª Copa Municipal “Bussi” de Futebol Médio de Lucélia.

Na partida realizada no domingo (3), no campo do Clube Afucal, na segunda rodada da competição, organizada pelo competente esportista e vereador Vinicius Bussi, o River Plate F.C. do treinador e goleiro Luan, não tomou conhecimento do seu adversário o TW Bar/ Bancários F.C. e venceu de goleada pelo elástico placar de 8 a 4. Os gols foram marcados por: Rochinha e Marcelinho (2 cada), enquanto Pedrinho, Vinicinho, Pila e Koquinho completaram com gol 1 cada.

Ainda na rodada o NM Instalações Elétricas venceu por 2 à 0 o Mate Store Ervateria/ Catadão e Resenha.

E encerrando a rodada, o Auto Escola União F.C. venceu por 2 à 0 a Academia Bussi Fitness /Marcell Celulares.

CLASSIFICAÇÃO

1° Lugar – River Plate – 3, Galácticos – 3; Morro – 3, NM Instalações Elétricas – 3, Auto Escola União – 3, Fiomentira – 0, União Nordesul – 0, Mate Store – 0, Academia Bussi – 0 e TW Bar – 0.

ARBITRAGEM

Aguinaldo Nascimento “Té” e Lucas Renato “Lucão” (Lucélia) com excelente trabalho e mesário Goiabinha (Lucélia).

AFUCAL

Os jogos serão realizados todos no campo do Clube da Afucal

– Na foto, a equipe do River Plate, que estreou com goleada.