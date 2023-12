Emprega Prudente oferece 185 oportunidades de trabalho nesta quarta-feira

Todos os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site prudentedigital.com.br

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, o Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), está com 185 vagas disponíveis nesta quarta-feira (06/12) em diversas áreas.

Os cargos podem ser conferidos na plataforma www.empregaprudente.com.br, onde o interessado podem consultar as vagas e cadastrar seus dados.

O Emprega Prudente Digital pode ser acessado pelo www.empregaprudente.com.br ou no site da Prefeitura: www.presidenteprudente.sp.gov. br. Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Auxiliar Administrativo Logístico

1 vaga para Auxiliar de Logística

1 vaga para Assistente Operacional

1 vaga para Consultora de Vendas

1 vaga para Atendimento ao Cliente

1 vaga para Vendedora

1 vaga para Consultor de Vendas

3 vagas para Vendedora

7 vagas para Auxiliar de Enfermagem

1 vaga para Auxiliar de Compras

2 vagas para Auxiliar de Produção (PCD)

26 vagas para Auxiliar de Produção

10 vagas para Atendente

1 vaga para Auxiliar Geral

1 vaga para Auxiliar de Manutenção em Refrigeração e Ar Condicionado

6 vagas para Motorista Entregador

2 vagas para Auxiliar Contábil

6 vagas para Auxiliar de Cozinha

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

2 vagas para Motorista Toco

1 vaga para Atendente de Restaurante

1 vaga para Representante Comercial

1 vaga para Serviços Gerais

4 vagas para Assessor de Operações

1 vaga para Encanador

1 vaga para Eletricista

1 vaga para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Vendedor Externo

9 vagas para Pedreiro

1 vaga para Encarregado de Obra

1 vaga para Costureira

3 vagas para Vendedor

1 vaga para Pré-Vendedor

2 vagas para Vendedor Interno (colchões, estofados e móveis)

3 vagas para Vendedor Interno

3 vagas para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Ajudante de Serviços Gerais (PCD)

1 vaga para Auxiliar de Laboratório

2 vagas para Operadora de Caixa

1 vaga para Operador Comercial e de Caixa

1 vaga para Auxiliar de Padeiro

1 vaga para Auxiliar de Pizzaiolo

1 vaga para Assistente Técnico de Segurança do Trabalho

1 vaga para Técnico em Segurança

3 vagas para Recepcionista

1 vaga para Terapeuta Ocupacional

1 vaga para Fonoaudióloga

1 vaga para Mecânico de Manutenção

1 vaga para Auxiliar de Lavanderia

1 vaga para Confeiteira/Panificação

1 vaga para Segurança – Temporário

1 vaga para Auxiliar de Estoque

1 vaga para Servente de Obra (limpeza)

1 vaga para Chapeiro

1 vaga para Salgadeira

15 vagas para Motorista de Ônibus

2 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Líder de Oficina / Coordenador

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Serviços Gerais de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Limpeza (PCD)

3 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Padaria

1 vaga para Vendedor Externo

2 vagas para Cozinheiro

1 vaga para Visitador Técnico/Representante Comercial

1 vaga para Secretária

1 vaga para Técnico em Informática

1 vaga para Auxiliar de Almoxarifado / Estoque

2 vagas para Analista de Pós Venda