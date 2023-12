BASTOS: Câmara abre CPI para apurar contratação de funcionário fantasma na Prefeitura

A Câmara Municipal de Bastos (SP) abriu, na sessão desta segunda-feira (4), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a contratação de um funcionário fantasma na prefeitura da cidade.

A denúncia tem origem em um acordo de não persecução penal feito por um ex-servidor municipal com o Ministério Público. De acordo com o vereador Adauto Dias do Prado (MDB), presidente da CPI, o o suspeito trata-se de um motorista que foi nomeado para a divisão de almoxarifado, mas em um ano e três meses nunca apareceu para trabalhar.

Além de Adauto, a CPI é formada por outros 4 vereadores, que têm o prazo de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para preparar um relatório que deve ser lido em plenário da Câmara. Após a conclusão da CPI, poderá ser solicitada a abertura de uma Comissão Processante (CP) para julgar eventuais responsáveis pela contratação.

A Prefeitura de Bastos informou que não vai comentar sobre a abertura da CPI, tendo em vista que o caso em questão já foi alvo de acordo de não persecução penal no âmbito da promotoria de Justiça.