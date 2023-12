FLÓRIDA: Reforma e modernização do Ginásio de Esportes entra em fase final

Entra em fase final de execução as obras de reforma e adequação visando à modernização do Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi, localizado no centro da cidade.

Para a execução da obra, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou através de licitação a empresa Antonio Carlos Pereira (Mineiro Serralheria) de Flórida Paulista, que apresentou a proposta de R$ 824.487,41, porém devido a realização de obras complementares que não estavam na planilha orçamentária inicial, foi feito um termo aditivo no valor de R$ 200 mil e desta forma a obra está orçada em R$ 1.024.487,41.

As obras deverão beneficiar diversas partes do Ginásio de Esportes como telhado, vestiários e outros, visando garantir melhor conforto e segurança aos esportistas e deixando o local para receber além de eventos esportivos, também culturais.

Esta semana foi finalizada a parte do novo piso do Ginásio de Esportes e já realizaram a troca do telhado que sempre apresentou problemas, e a construção dos novos vestiários já se encontra praticamente finalizado, sendo feito agora o acabamento na parte externa.

Para a execução da obra conquistaram uma verba no valor de R$ 700 mil viabilizada pelo deputado estadual Vinicius Camarinha junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior.