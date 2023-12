ADAMANTINA: Chegada do Papai Noel acontece neste domingo (10) no Parque dos Pioneiros

Programação tem início às 16h, mas a recepção ao “Bom Velhinho” está prevista para às 18h

Neste domingo (10), a partir das 16h no Parque do Pioneiros, uma ampla programação foi preparada com o objetivo de receber o Papai Noel. A expectativa é que o “Bom Velhinho” chegue às 18h. Assim como já é tradicional, sua chegada é marcada por muito mistério.

Para recepcionar o Papai Noel, as atividades terão início com uma apresentação da Orquestra de Viola Caipira e convidados. Depois, às 16h45, às crianças que fazem parte do projeto Capoeira do Bem também marcam presença.

Quem sobe ao palco a partir das 17h será a Banda Marcial de Adamantina levando as performances que marcam suas apresentações. Já às 18h, o município recebe o Ballet “O Quebra Nozes”.

Encerrada a apresentação, o Papai Noel chegará em Adamantina e será recepcionado pelos alunos dos projetos Bom de Nota, Bom de Dança e da Capoeira do Bem. Depois, será a vez do Coral Municipal cantar músicas natalinas e terá início o cerimonial com as autoridades.

Após este momento, o Papai Noel estará disponível para tirar fotos com as crianças e sobe ao palco Beto Munhoz e Banda, encerrando a programação.

Além de toda a programação, todos os presentes poderão comer pipoca e algodão doce e brincar nos infláveis de forma gratuita e passear na carreta furacão e, ainda, haverá a exposição e comercialização dos produtos que são encontrados na Feira Camaleão e OMIN.

“A programação foi preparada com o objetivo de agradar a todos os públicos. Por isso, teremos tantas apresentações diversificadas. Esperamos a população para prestigiar esse momento que é tradicional e marcante em nosso município“, convida o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei da Silva.