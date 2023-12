FLÓRIDA: Decoração especial de Natal na praça novamente é destaque

Foi finalizado e já estão acesos os enfeites natalinos na Cidade Amizade para este fim de ano.

O Paço Municipal, Secretaria de Educação, Praça da “40” e o pontilhão da entrada da cidade receberam decorações e enfeites natalinos.

O destaque novamente é a praça Gerson Veronese Ferracini, onde instalaram os pinheiros natalinos, luzes, um presépio e ainda árvores natalinas com cerca de 6 metros de altura, tudo muito iluminado e nas cores do Natal.

Os distritos de Indaiá do Aguapeí e Alto Íris também receberam a ornamentação especial neste final de ano.

Conforme a primeira-dama Nelci Fróio, que mais uma vez está à frente de todo o trabalho, a confecção e instalação da decoração, só está se tornando realidade em mais um ano, graças ao empenho das equipes do setor de Obras, Fundo Social e dos servidores públicos do município.

“Em cada enfeite, cada luz, haverá um toque especial de um servidor floridense, dando vida, cores e luzes ao nosso Natal, que além de trazer as famílias para a nossa praça, também tem o intuito de fazer com que haja maior movimento no comércio floridense”, destacou Nelci Fróio.