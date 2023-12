Dracena festeja nesta sexta-feira, 78 anos de fundação

Nesta sexta-feira, 8/12 Dracena comemora 78 anos de fundação político-administrativa. Fundada pelo ex-prefeito Írio Spinardi, o município ficou conhecido carinhosamente por Cidade Milagre, devido ao desenvolvimento rápido para época, comparado a outras cidades que já tinham mais tempo.

O prefeito André Lemos e a primeira-dama Bianca cumprimentam todos os moradores de Dracena e também a todos àqueles que mesmo não sendo habitantes locais, por ajudarem a construir a cada dia uma cidade melhor. O prefeito agradece a todos os servidores municipais por toda dedicação.

Na manhã desta quinta-feira, houve a inauguração do novo Pronto Atendimento Médico (PAM) Dr. Takashi Enokibara, no bairro São Cristóvão, com a presença de autoridades civis e militares, entre elas, o secretário de Saúde do Estado, Eleuses Paiva.

No período da noite, em frente ao paço municipal às 20h, ocorre o show do cantor gospel Fernandinho e amanhã, no mesmo horário e local, show com a dupla Thaeme e Thiago. Os dois shows são gratuitos.

Amanhã, 8, às 8h30, a Secretaria de Educação promove passeata comemorativa ao 78º aniversário da cidade, saindo pela Av. Presidente Vargas em frente a padaria Pão e Vinho seguindo para a Praça Arthur Pagnozzi.

Às 18h, na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida será celebrada missa em ação de graças pelo aniversário da cidade.

Conheça Dracena

A cidade está localizada no Oeste Paulista, a cerca de 620 km de São Paulo. Conhecida como ‘Cidade Milagre’, Dracena conta com aproximadamente 50 mil habitantes e é polo regional na saúde, no comércio e na educação universitária.

É uma cidade que você precisa conhecer! Inovadora, de um povo trabalhador e ordeiro, está de portas abertas para receber novos investimentos.

Ao mesmo tempo que é uma cidade pujante economicamente, Dracena é uma cidade segura, que investe na prevenção e no combate à criminalidade.

Com um dos sistemas mais modernos do Brasil, zela pela segurança de seus moradores com um monitoramento por câmeras de segurança e inteligência artificial, além da parceria com as polícias Civil e Militar. Aqui veículos roubados e fugitivos da polícia não podem circular, são imediatamente identificados e recolhidos.

O sucesso econômico de Dracena se reproduz no grande aquecimento do setor imobiliário. A construção civil não para e emprega centenas de trabalhadores em diversas obras, com vários prédios residenciais e comerciais, incluindo 4 novos supermercados.

Dracena é também referência em saúde, oferecendo atendimento humanizado e de qualidade para toda a região.

A cidade conta com um hospital, um Pronto Atendimento Municipal, unidade do AME, 14 unidades de Estratégia de Saúde da Família, além dos prestadores particulares que atendem em diversas especialidades e exames de alta complexidade. Valoriza o conhecimento e a formação dos seus cidadãos.

Com escolas públicas e privadas de excelência, faculdades renomadas, entre elas, de Medicina, Direito, Engenharia Civil e um campus da UNESP, a cidade forma profissionais qualificados e preparados para o mercado de trabalho.

Dracena, é cidade empreendedora, que gera emprego e renda para o seu povo. Com um comércio forte e diversificado, indústrias de diferentes segmentos e um agronegócio pujante, a cidade movimenta a economia local e regional. Conta com um programa de desenvolvimento que prevê a doação de áreas e incentivo fiscal para novos empreendimentos e geração de empregos.

Oferece lazer e entretenimento para todas as idades. Com praças e áreas verdes, clube social, praças esportivas, restaurantes de diferentes tipos de gastronomia, a cidade proporciona momentos de alegria e descontração para os seus visitantes.

Dracena é uma cidade que tem respeito pela sua história, orgulho do seu presente e confiança no seu futuro.