FLÓRIDA: Projeto “Os Cria do Indaiá” promoverá jogo beneficente em dezembro

Esporte e solidariedade. Este é o resultado certeiro do jogo beneficente que será promovido pelo Projeto “Os Cria do Indaiá” do coordenador Douglas dos Santos Rosa (Zói).

O ‘jogo do bem’ acontecerá no dia 23 de dezembro do campo de futebol do Distrito do Indaiá do Aguapéi, a partir das 14h30.

De acordo com o professor Douglas, o evento terá como objetivo arrecadar alimentos que ajudarão famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

“Por meio desses alimentos, montaremos cestas básicas que serão distribuídas para a população carente de Flórida Paulista”, adiantou.

Ainda de acordo com Douglas dos Santos, a partida contará com a presença do floridenses Rogério Araújo, que é jogador das categorias de base do Flamengo e convidados. O evento contará com as partidas nas categorias sub-15 e menores.

O PROJETO

Criado em 2009, “Os Cria do Indaiá” atende crianças de seis a 17 anos. O projeto é focado no futebol e visa estimular as crianças desde cedo a ter como esporte uma modalidade de vida.

Além do foco no projeto social, Douglas Zói é um dos coordenadores das categorias menores de Flórida Paulista. As categorias menores vem ganhando destaque nas competições regionais, inclusive recentemente esteve disputando as quartas de finais do Estadual sub-13 contra o Grêmio Prudente.