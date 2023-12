LUCÉLIA: Associação Comercial divulga horário do comércio neste fim de ano

A Associação Comercial e Empresarial de Lucélia divulgou a programação especial com os horários de funcionamento do comércio neste fim de ano.

Conforme o calendário, no dia 8 de dezembro, o comércio abrirá das 9h às 15h. No sábado (9), das 9h às 13h.

De 11 a 15 de dezembro, as empresas lucelienses estarão funcionando em horário especial, com abertura no período noturno, das 9h às 22h. No sábado (16), o funcionamento ocorre das 9h às 15h.

Na semana seguinte, de 18 a 22, também está estipulada a abertura das 9h às 22h, sendo no sábado (23), o funcionamento até às 16h e no domingo (24), véspera de Natal, das 9h às 13h.

Já na segunda-feira (25), não haverá abertura das empresas, retornando as atividades na terça-feira (26), das 12h às 18h.

Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, o comércio de Lucélia funcionará em horário normal, das 9h às 18h e no sábado (30), até às 13h, fechando no domingo (31).

O horário especial de funcionamento visa atrair os clientes da Capital da Amizade para as compras no período noturno e consequentemente, fomentar as vendas de fim de ano.