Mariápolis completa 70 anos de história

A cidade Mariápolis completa 70 anos neste dia 8 de dezembro. Tudo começou ainda no ano de 1911, quando as terras que formam o município foram vendidas pelo coronel Delfino Cerqueira à Cia de Aviação São Paulo. A colonização, entretanto, foi efetuada pela Companhia Industrial, Mercantil e Agrícola.

Dentre tantos capítulos e conquistas, já com as culturas da agricultura e comércio em suas raízes, em 1948, Mariápolis, pela Lei Quinquenal, foi elevado à categoria de Distrito de Paz, fazendo parte do município de Adamantina, também criado na mesma época.

Em 1953, Mariápolis pleiteou a criação de seu município, o que se deu em 30 de dezembro de 1953, tendo sido o município instalado a 3 de janeiro de 1955.

A denominação Mariápolis foi adotada em homenagem à esposa do presidente da companhia colonizadora, dona Maria J. Bata, ou seja, a cidade de Maria.

Hoje, a cidade conta com uma população de 3.513 habitantes, que moram felizes por contar com um lugar cheio de boas recordações, de calmaria e por ter em cada morador o espírito de acolhimento, o que torna esse canto ainda mais especial.

Assim como uma boa cidade do interior, o mariapolense desfruta da companhia dos amigos e familiares e os típicos programas que o município oferece.

QUALIDADE DE VIDA E FUTURO

Uma cidade só se desenvolve e conta com moradores felizes se está de olho no futuro e na qualidade de vida que oferece. Assim tem sido a administração de Mariápolis, pensando no que fica para as próximas gerações e como melhorar o dia a dia de quem mora neste lugar.

Assim podemos citar as melhorias como o asfalto na Estrada Municipal MRP – 040, que representa um grande marco na história de Mariápolis, representando um benefício para os moradores que ali residem, resolvendo problemas como a poeira e lama.

O Investimento de tecnologia e merenda de qualidade nas escolas é um grande diferencial na educação, pois houve uma grande participação dos alunos, gerando interesse escolar e elevando a frequência escolar.

Já a reforma do estádio municipal, um investimento conquistado através de emenda parlamentar do Governo Estadual, favorece a prática de atividades esportivas.

Por esses e tantos outros motivos, o mariapolense tem muitos motivos para comemorar esta data tão importante. Afinal, esta querida cidade se torna uma setentona de respeito e muito orgulho, que só aqueles que moram neste lugar ou a visitam é que conhecem esse brilho especial.