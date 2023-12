Parapuã comemora 78 anos de fundação

A cidade de Parapuã, nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro, completa 78 anos.

O início dessa jornada começa no ano de 1934, ainda quando o lugar era um loteamento, chamado Canaã, um símbolo da terra prometida bíblica. A criação do Distrito de Paz deu-se em julho de 1943, no território de Tupã, passando a município em novembro de 1944, tornando-se então Parapuã.

O nome da cidade tem origem na língua tupi ″pará-poan”, que significa “união de rios ou alto rio”, e que seria também o nome do Rio Feio.

Em quase oito décadas o município é conhecido por sua simpatia e recepção por parte de seus habitantes, característica marcante de uma boa cidade do interior.

O trabalho diário de cada pessoa é o que faz a diferença, construindo um canto especial na Nova Alta paulista. Os motores da economia giram em torno do agronegócio, pecuária e avicultura, com diversas culturas, como o café, seringueira e o destaque para a cana-de-açúcar e o amendoim.

Com uma população de mais de 10 mil habitantes, o município não exibe grandes luxos em questão de lazer, mas é exatamente essa essência de pequenos lugares, a família e os amigos reunidos que faz toda a diferença.

Um passeio na praça, um lanche ou uma visita pelos tradicionais bares da cidade, são programas especiais para quem mora neste canto. E há quem diga que o delicioso porco no rolete seja uma das principais iguarias do município.

Esse ano promete muitas atrações boas em comemoração aos 78 anos durante a Feira do Artesão, com shows de Israel & Rodolffo, Roby & Roger e Diego & Victor Hugo.

FUTURO DO PARAPUENSE

Um povo que tem a felicidade estampada na cara e que mora em um lugar tão especial, só tem essas características por ter uma administração que se preocupa com a qualidade de vida. Isso quer dizer que os olhos estão voltados não somente para o presente, mas também para o futuro de Parapuã.

Um dos exemplos foi a aquisição de uma área de cerca de 170.000 m² para implantação de um novo distrito industrial no município, dividido em cerca de 140 terrenos. O local é estratégico e ficam às margens da rodovia SP-294, com ligação a SP-425, estas duas estradas municipais serão pavimentadas pelo Governo do Estado de São Paulo.

Outra conquista que vai ficar para o futuro é a recuperação de um local muito querido e que agora volta a ter vida na cidade, o Estádio Municipal.

O salão de festas do Parapuã Piscina Clube foi reformado, o Ginásio de Esportes está sendo recuperado, além da Piscina Municipal, que há mais de oito anos estava sem funcionamento e foi totalmente reformada, recebendo ampliação de vestiários e banheiros.