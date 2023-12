LUCÉLIA: Formatura PROERD 2023 da EMEF Argemiro de Almeida Gonzaga

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD), consiste num esforço entre a Polícia Militar, a Escola e a Família de ofertar aos alunos e filhos informações e ações corretas para mantê-los longe das drogas e da violência.

Durante o segundo semestre os alunos participaram das aulas do PROERD, onde discutiram e aprenderam muito sobre a importância de manter-se longe das drogas e da violência, desenvolvendo as habilidades necessárias para que eles vivam de maneira saudável.

E após meses de dedicação, foi realizada a formatura do PROERD dos alunos da EMEF Argemiro de Almeida Gonzaga.

“Agradece a Polícia Militar na pessoa do Cabo Marcelo, pela parceria e dedicação e as professoras Viviane Rigatto, Jana Marques e Janaina Char que contribuíram para que a festa fosse ainda mais bonita e a todas as famílias que confiam seus filhos diariamente a nós”, finalizou a equipe escolar da EMEF Argemiro de Almeida Gonzaga.