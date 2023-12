FLORA RICA: Passeio Pedal Mountain Bike 25km

No último domingo, dia 03, foi realizado o 1ºPasseio Pedal Mountain Bike 25km em Flora Rica, através da Secretaria Municipal de Esportes em parceria com a Bike Center de Dracena e apoio da Prefeitura Municipal.

Além dos participantes florarriquenses, mais 80 atletas dos municípios da região participaram do Pedal.

O Secretário Municipal de Esportes Roberto Nardi parabeniza todos os participantes, que conseguiram completar todo o percurso, inclusive, agradece a equipe de apoio. “Agradeço a colaboração do senhor Pedro Bussola , Muryel, Silvana, Priscila, Vando, Luana, Messias e também da diretora de Esporte Carolaine, que representou muito bem participando de todo o percurso com seu filho Theo, que com muita garra concluiu o percurso, sendo o atleta mais novo do passeio e nos deixando cheio de orgulho”, destacou o secretário.

Roberto também agradece a parceria com o Marcelo da Bike Center e sua equipe, o apoio da Polícia Militar e da Ambulância e ao Prefeito Fábio por apoiar em mais um Evento Esportivo.

A Secretaria de Esporte ofertou para todos um café da manhã reforçado com café, chá, pão, bolo, paçoquinha, maçã, melancia e muita água para hidratação de todos que estavam presentes.

Neste evento, a Secretaria De Esporte e Lazer agradece todos os atletas que trouxeram um kilo de alimento. Abaixo, a relação dos alimentos doados que foram destinados à assistência social do município.

21kg de arroz

21kg de açúcar

9kg de sal

8 pacotes de café

1 pacote de bolacha

1 pacote de fubá

14 pacotes macarrão

1 pacote com 4 rolos de papel higiênico

13kg de feijão

9 kg de farinha

1 molho de tomate

10 garrafas de óleo