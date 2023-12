Na Polícia, casal confessa aborto e descarte de bebê no lixo em Lucélia

Na noite deste sábado (9), um casal foi até o Plantão Policial de Adamantina e confessou o aborto e descarte de um bebê totalmente formado, que foi encontrado em um caminhão de lixo e prestes a ser compactado, em Lucélia.

O caso ocorreu no dia 24 de novembro passado, quando as equipes que faziam a coleta de lixo se depararam com o corpo numa sacola, acionando as polícias Civil e Militar, bem como a Perícia Científica, que coletou material genético para exames de DNA e uma eventual identificação da mãe ou pai da criança.



Conforme a Polícia Civil, o feto foi levado ao Instituto Médico-Legal, onde passou por exames e foi posteriormente sepultado pela Funerária Flor de Lótus no Cemitério de Adamantina como indigente.

Os peritos foram acionados para também coletarem o material genético do casal, que será usado na realização de exames para comprovar os vínculos com o bebê. Após o procedimento, ambos foram liberados.

Com a apuração da responsabilidade do homem e da mulher no caso e a conclusão do inquérito na Polícia Civil, o caso será remetido ao Ministério Público e o Poder Judiciário.