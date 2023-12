Funcionário é agredido por presos em presídio

Um funcionário do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Valparaíso (SP) precisou ser encaminhado para atendimento médico, após ser agredido por reeducandos que cumprem pena no presídio. A unidade tem capacidade para 691 presos, mas estava com 1.450. Um funcionário do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Valparaíso (SP) precisou ser encaminhado para atendimento médico, após ser agredido por reeducandos que cumprem pena no presídio. A unidade tem capacidade para 691 presos, mas estava com 1.450.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (07), de acordo com o que foi apurado pela reportagem, mas a movimentação teria prosseguido durante a madrugada, inclusive com a presença do helicóptero Águia da Polícia Militar e de equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

A situação só foi controlada com a intervenção do GIR (Grupo de Intervenção Rápida). A reportagem apurou que foram identificados 42 sentenciados que teria participado da ação. Esses presos estariam em duas alas do presídio e outros também teriam participado, mas não foram identificados.



Providências

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da SAP, que na manhã da sexta-feira (08) confirmou a agressão a um funcionário do CPP de Valparaíso. Segundo a secretaria, o agente foi levado para atendimento médico em um hospital, liberado e passa bem.

“Os agressores foram trancados e perderam liminarmente o regime semiaberto, regredindo ao fechado”, informa a nota. Ainda de acordo com a Pasa, o GIR esteve na unidade nesta sexta-feira para realizar a transferência dos presos envolvidos.