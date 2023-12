PARAPUÃ: Inaugurações e Feira do Artesão marcam o aniversário da cidade

O município de Parapuã no dia 8 de dezembro completou 78 anos de sua fundação.

Para comemorar a importante data, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial com diversas atividades durante todo o mês, com destaque para as inaugurações de obras e a Feira do Artesão com shows de nível nacional.

Na sexta-feira, dia 8, data oficial do aniversário de Parapuã foram inauguradas quatros obras sendo a revitalização da quadra poliesportiva da EMEI Professor Domingos Gimenes Neto; reforma da EMEI Professor Domingos Gimenes Neto; reforma da EMEF do Báirro Córrego Rico e a inauguração da piscina municipal no Parapuã Piscina Clube.

Foi informado que para a população frequentar o Parapuã Piscina Clube será necessário fazer a carteirinha grátis, bastando para isso apresentar CPF, RG ou certidão de nascimento, comprovante de endereço, telefone ou do responsável. Entregar uma foto 3X4 para afixar na carteirinha para identificação. Levar os documentos no Departamento Municipal de Esportes, no Ginásio Municipal, de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00.